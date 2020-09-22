Зеленский на совещании жестко раскритиковал Степанова: Где повышение зарплат врачей?

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с членами Кабмина, чтобы проверить выполнение мероприятий по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19, сообщает пресс-служба Банковой.
Глава государства раскритиковал министра здравоохранения Максима Степанова за задержку с выплатами медикам, которые борются с COVID-19: "На каком этапе повышение зарплат врачей, наших медиков, которые в условиях коронавирусного кризиса героически спасают человеческие жизни?"
По словам главы Минздрава, врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Он добавил, что сейчас Нацслужба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены.
Степанов подчеркнул, что на это повышение дополнительно выделено 6 млрд гривен до конца года.
"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами", – сказал Зеленский.
Также президент поинтересовался, почему до сих пор не потрачены 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.
Кроме того, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено всего 514 млн из 2,9 млрд грн, выделенных на эти цели.
До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.
Зеленский напомнил, что уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200 обещанных. "Отделения будут, а техники в них – нет", – возмутился он.
Напомним, два месяца назад Степанов пообещал, что медикам "скорой" будут платить до 22 тысяч.
А в мае Степанов пригрозил увольнениями чиновников, которые не могут обеспечить своевременные выплаты врачам, которым положена была надбавка в 300%.
Также напомним, что первая леди Елена Зеленская переболела коронавирусом:
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