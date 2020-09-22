Зеленский на совещании жестко раскритиковал Степанова: Где повышение зарплат врачей?

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с членами Кабмина, чтобы проверить выполнение мероприятий по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19, сообщает пресс-служба Банковой.

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Глава государства раскритиковал министра здравоохранения Максима Степанова за задержку с выплатами медикам, которые борются с COVID-19: "На каком этапе повышение зарплат врачей, наших медиков, которые в условиях коронавирусного кризиса героически спасают человеческие жизни?"

По словам главы Минздрава, врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Он добавил, что сейчас Нацслужба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены.

Степанов подчеркнул, что на это повышение дополнительно выделено 6 млрд гривен до конца года.

"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами", – сказал Зеленский.

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Также президент поинтересовался, почему до сих пор не потрачены 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено всего 514 млн из 2,9 млрд грн, выделенных на эти цели.

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До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.

Зеленский напомнил, что уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200 обещанных. "Отделения будут, а техники в них – нет", – возмутился он.

Напомним, два месяца назад Степанов пообещал, что медикам "скорой" будут платить до 22 тысяч.

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А в мае Степанов пригрозил увольнениями чиновников, которые не могут обеспечить своевременные выплаты врачам, которым положена была надбавка в 300%.

Также напомним, что первая леди Елена Зеленская переболела коронавирусом:

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