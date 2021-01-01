Зеленский на русском обратился к жителям Крыма и Донбасса: Мы – один народ, одна страна

Глава государства посетовал, что Донецк, Луганск и Симферополь живут за другое время

Президент Владимир Зеленский в новогоднем приветствии обратился к населению оккупированных местными боевиками и российскими военными территорий Донбасса и Крыма, в котором высказал пожелание, чтобы в Украине наступил мир.

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Он пообещал делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах вечером 31 декабря ему не было стыдно смотреть украинском в глаза.

"Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати "Крим – це Україна" не в інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти", – по-украинский подчеркнул глава держави.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе", – на русском обратился Зеленский к жителям оккупованных территорий на востоке и юге страны.

"Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!" – добавил он.

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Полный текст новогоднего обращения Зеленского читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, ранее в Зеленского назвали главные достижения Украины в 2020 году.

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