Зеленский на День Независимости выступит с речью

В этом году Украина будет отмечать День Независимости в условиях коронавируса. Президент Владимир Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях и выступит с речью.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

В понедельник, 24 августа, президент и его супруга Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В Киеве на Михайловской площади глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины.

На Софийской площади президент выступит с речью и вручит государственные награды.

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Как сообщали новости "Сегодня", 24 августа планируется проведение марша ветеранов боевых действий в центре столицы. Также в этот день будет общегосударственная минута молчания, а у Михайловского собора в Киеве состоится панихида в память о погибших защитниках Украины при участии их родственников. Аналогичные мероприятия пройдут в других населенных пунктах страны. В связи с этими мероприятиями перекроют центральные улицы. Как будет ездить транспорт в Киеве.

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А тем временем ведущие новостей "Сегодня" и канала "Украина 24" удивили креативным подарком ко Дню Независимости Украины. Они в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины исполнили Государственный гимн.

Государственный гимн в исполнении ведущих Украина24 и новостей Сегодня в сопровождении образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины!

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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