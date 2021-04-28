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Зеленский может распустить Раду: Стефанчук назвал причину

28 апреля, 10:15

Виталий Семченко Виталий Семченко

По его словам, основанием может стать то, что народные депутаты не собирались на заседания более 30 дней

Президент Владимир Зеленский имеет юридическое основание для роспуска парламента. Однако пока неизвестно, использует ли глава государства это право.

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Об этом заявил заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает "УП".

По его словам, основанием может стать то, что народные депутаты не собирались на заседания более 30 дней.

"По состоянию на сегодня одно такое основание (указанное в Конституции – Ред.), по моему мнению, есть... Так случилось, что в период с декабря по январь, я, конечно, могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней", – отметил он.

Также Стефанчук добавил, что в правительстве могут заменить одного из министров – речь идет о главе Минэнергетики.

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"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко – Ред.). Но обсуждается вопрос о замене одного министра", — рассказал замглавы ВР.

На уточняющий вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сказать.

Напомним, 7 апреля СМИ сообщили, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении и за две недели до того вывез из министерства личные вещи.

Что известно о Германе Галущенко, который может стать новым министром энергетики, читайте в материале "Сегодня".

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