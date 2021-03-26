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Зеленский может провести переговоры с Путиным в ближайшее время – Арестович

26 марта, 21:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил советник председателя Офиса президента Алексей Арестович.

"Насколько я знаю, такие планы есть", – сказал он.

По его словам, руководитель Офиса президента и политический советник в нормандской формате Андрей Ермак также пока находится в состоянии переговоров с представителями Нормандского формата.

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"Сейчас идут интенсивные консультации по этому поводу", – сказал он.

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Арестович отметил, что главной целью политики президента является возвращение к полному всеобъемлющему режиму прекращения огня

"То, что произошло сегодня, мы трактуем как грубое нарушение режима прекращения огня. Не отмена режима, а грубое нарушение с трагическими последствиями. Целью нашей политики, политики президента является возвращение к полному всеобъемлющему режиму прекращения огня", – отметил советник председателя Офиса президента .

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