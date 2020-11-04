Зеленский ликвидировал должность первого зама главы ОП: что еще изменится на Банковой

В структуре ОП ликвидируют директораты по региональной политике и по госпротоколу

Президент Владимир Зеленский упразднил должность первого заместителя главы Офиса президента.

Реклама

Соответствующий указ №484/2020 от 4 ноября "О внесении изменений в указы президента Украины от 20 июня 2019 года №417 и от 25 июня 2019 года №436" размещен на сайте главы государства.

Так, из статьи 2 указа №417 "Вопросы обеспечения деятельности президента Украины" исключены абзацы "Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины", "помощники президента", "Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации", "Департамент по вопросам государственного протокола и церемониала".

Кроме того, согласно указу, в структуре ОП теперь будут образованы:

Служба государственного протокола и церемониала;

Служба мониторинга и управления рисками;

Директорат по вопросам региональной политики.

Также соответствующие абзацы исключены и из положения об Офисе президента, утвержденного указом №436.

Реклама

Соответствующим указом президент поручил руководителю аппарата Офиса главы государства принять в установленном порядке вышеуказанные меры. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого зама главы ОП и назначил своим советником.

Также напомним, 4 ноября Кабинет министров согласовал увольнение глав трех облгосадминистраций: Виталия Федорова – Ивано-Франковской ОГА, Максима Куцого – Одесской ОГА, Романа Грищенко – Сумской ОГА.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама