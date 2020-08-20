Зеленский рассказал, что поможет вернуть Крым

Президент Владимир Зеленский отмечает, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом он сказал во время поездки в Херсонскую область, куда приехал после проведения инспекции в Запорожской области, сообщает УНИАН.

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"Херсонщина имеет все, не имеет только одного – не имеет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется", – заявил Зеленский.

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Президент выразил уверенность, что когда рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее".

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о территориальной целостности Украины, даже если будет освобожден Донбасс.

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Также президент учредил в Украине День сопротивления оккупации Крыма, который будет ежегодно отмечаться 26 февраля. По его словам, именно в этот день в 2014 году в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства.

Видео: president.gov.ua

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

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