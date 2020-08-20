Українська
$ 27,32
32,6
  1. Новости политики

Зеленский рассказал, что поможет вернуть Крым

20 августа, 12:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент прибыл с визитом в Херсонскую область

Президент Владимир Зеленский отмечает, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом он сказал во время поездки в Херсонскую область, куда приехал после проведения инспекции в Запорожской области, сообщает УНИАН.

Реклама

"Херсонщина имеет все, не имеет только одного – не имеет другого выхода, кроме как стать бриллиантом украинского юга. И это не желание, это наша задача ... Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернется", – заявил Зеленский.

Читайте также: Что будет, если Зеленский потребует вернуть Крым: у Путина ответили

Президент выразил уверенность, что когда рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее".

В тренде
Третий раз за 24 года: в Раде хотят объявить новый конкурс на создание большого Герба Украины

Ранее Владимир Зеленский заявил, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о территориальной целостности Украины, даже если будет освобожден Донбасс.

Реклама

Также президент учредил в Украине День сопротивления оккупации Крыма, который будет ежегодно отмечаться 26 февраля. По его словам, именно в этот день в 2014 году в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства.

Видео: president.gov.ua

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым Украина Владимир Зеленский Херсонская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
"Кравчук удивил": в ТКГ рассказали о новом требовании РоссииПолитика
Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с Лукашенко
Соратники Тихановской допустили помощь Украины в диалоге с ЛукашенкоПолитика
В Кремле подтвердили место переговоров в
В Кремле подтвердили место переговоров в "нормандском формате", но не знают датыПолитика
Грызлов объяснил новое требование России по Донбассу
Грызлов объяснил новое требование России по ДонбассуПолитика
Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам Вагнера
Ермак отреагировал на слухи о срыве спецоперации СБУ по боевикам ВагнераПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять