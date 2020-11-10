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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": что это значит

10 ноября, 17:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Идеей Зеленского будут заниматься Офис президента и Кабмин

Непростая ситуация с коронавирусом в Украине подтолкнула президента Украины к идее создания программы "Здоровая нация", которая должна помочь уберечь украинцев от заболеваний, в том числе "ковидом".

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Об этом он сказал на селекторном совещании в режиме онлайн, передает ОПУ.

Он отметил, что люди со здоровым образом жизни и занимающиеся спортом более легко переносят коронавирусную болезнь. Он пришел к выводу, что нужно не только думать о лечении больных, но и о профилактике еще здоровых людей.

"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечение в больнице и применении антибиотиков. То есть. в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", – сказал Зеленский.

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Президент хочет, чтобы украинцы знали, как укрепить свой организм, способный сопротивляться вирусу. В связи с этим он предложил программу "Здоровая нация", которая проинформирует граждан о:

  • преимуществах здорового образа жизни;
  • регулярных физических нагрузках и тренировках;
  • перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепление иммунитета.

"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую ​​спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", – подчеркнул президент.

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В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак предлагает подключить к программе спортсменов, переболевших "ковидом" – они расскажут о своем опыте победы над коронавирусом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания программы. Правительство и Офис президента в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября стало известно, что президент заразился коронавирусом и он ушел на самоизоляцию. После этого Зеленский раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости. Он подчеркнул, что только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни.

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Также мы решили вспомнить, с кем глава государства встречался за последнюю неделю, чтобы очертить круг его контактов. Оказалось – у президента был довольно насыщенный график: телеэфиры, общение с нардепами и поездка на Донбасс.

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программа Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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