Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация": что это значит

Непростая ситуация с коронавирусом в Украине подтолкнула президента Украины к идее создания программы "Здоровая нация", которая должна помочь уберечь украинцев от заболеваний, в том числе "ковидом".
Об этом он сказал на селекторном совещании в режиме онлайн, передает ОПУ.
Он отметил, что люди со здоровым образом жизни и занимающиеся спортом более легко переносят коронавирусную болезнь. Он пришел к выводу, что нужно не только думать о лечении больных, но и о профилактике еще здоровых людей.
"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечение в больнице и применении антибиотиков. То есть. в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", – сказал Зеленский.
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Президент хочет, чтобы украинцы знали, как укрепить свой организм, способный сопротивляться вирусу. В связи с этим он предложил программу "Здоровая нация", которая проинформирует граждан о:
- преимуществах здорового образа жизни;
- регулярных физических нагрузках и тренировках;
- перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепление иммунитета.
"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", – подчеркнул президент.
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак предлагает подключить к программе спортсменов, переболевших "ковидом" – они расскажут о своем опыте победы над коронавирусом.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею создания программы. Правительство и Офис президента в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.
Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября стало известно, что президент заразился коронавирусом и он ушел на самоизоляцию. После этого Зеленский раскритиковал оппонентов, отметив, что коронавирус не может быть причиной для радости. Он подчеркнул, что только люди с ампутированной совестью могут радоваться чужой болезни.
Также мы решили вспомнить, с кем глава государства встречался за последнюю неделю, чтобы очертить круг его контактов. Оказалось – у президента был довольно насыщенный график: телеэфиры, общение с нардепами и поездка на Донбасс.
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