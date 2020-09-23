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Зеленский и Трюдо провели переговоры: что обсуждали

23 сентября, 09:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лидеры двух стран обсудили ситуацию с коронавирусом и визовую либерализацию

Президент Украины Владимир Зеленский, который в июле 2019 года посетил Канаду, провел телефонный разговор с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, лидеры двух стран обсудили совместные действия по преодолению последствий коронавируса.

"Президент Украины и премьер-министр Канады высказались за устранение искусственных препятствий на пути развития международной торговли для поддержки национальных экономик, ослабленных пандемией, а также обеспечения доступа всех стран к необходимым медицинским товарам", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отметил, что Киев заинтересован в постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.

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"Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, которые путешествуют в Канаду", – отметил он.

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Также Владимир Зеленский проинформировал Джастина Трюдо о ситуации на Донбассе и последовательных шагах Украины по мирному урегулированию.

"Достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для меня. Благодарю за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - сказал президент Украины.

Также лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию в Беларуси.

Напомним, в прошлом году в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленскогои премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Канада Украина Владимир Зеленский Джастин Трюдо

Источник: Сегодня

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