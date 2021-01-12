Зеленский и ОП не будут реагировать на санкции США против депутата "Слуги народа" – советник

Советник президента считает, что отреагировать должно руководство фракции в раде

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента не намерены реагировать на введение Соединенными Штатами санкций против члена партии "Слуга народа", представителя монобольшинства в парламенте Александра Дубинского.

Реклама

Об этом заявил антикризисный советник главы ОП Михаил Подоляк, передает "Радио Свобода".

По его словам, на это событие должна отреагировать фракция "Слуги народа" в Раде.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский – депутат. И первичная реакция – это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно", – подчеркнул Подоляк.

В то же время во фракции "Слуга народа" заявили, что еще не обсуждали санкции, которые США ввели против народного депутата Александра Дубинского, поскольку не могут собраться из-за локдауна.

В тренде Зеленский покатался в Буковеле: фото с украинцами

Реклама

Напомним, Министерство финансов США внесло семерых граждан Украины, в том числе нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, и четыре информационных ресурса в санкционный список за вмешательство в американские выборы.

С 2019 года нардеп Андрей Деркач и его соратники в СМИ опубликовали "пленки Байдена и Порошенко", обвинив семейство Байденов в коррупционных схемах в Украине, что могло повлиять на результаты выборов президента США. После этого в США назвали нардепа Деркача российским агентом.

Сам Деркач в санкционном списке еще с 2020-го.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама