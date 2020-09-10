Зеленский и Меркель провели переговоры: что обсуждали

Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе и происходящее в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Как сообщили в Офисе главы украинского государства, стороны обсудили ситуацию на Донбассе, а также усилия украинской стороны, направленные на достижение мира.

Зеленский поблагодарил Германию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Благодарю за вашу оценку наших усилий на пути прекращения огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", – подчеркнул президент Украины.

В свою очередь Меркель заверила, что Германия будет продолжать делать все необходимое для достижения прогресса в мирном процессе. Она напомнила о необходимости выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", прежде всего выполнения режима прекращения огня.

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Лидеры двух стран отметили необходимость дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду на то, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" принесет четкие решения и результаты, и что вскоре состоится и встреча лидеров четырех государств.

Меркель заверила, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути решения вопроса войны на Донбассе.

Была отмечена близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Беларуси. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о президентских выборах в Беларуси.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее состоялось срочное заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Причиной стало обострение в районе Шумов. 5 сентября главарь боевиков т.н. "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения.

Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7 числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений с целью эскалации обстановки или демонтаж с целью деэскалации.

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В результате договорились о совместной с представителями боевиков и ОБСЕ проверке позиций украинской армии. В Офисе президента разъяснили, как пройдет инспекция в районе поселка Шумы.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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