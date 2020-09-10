Зеленский и Меркель проведут разговор: СМИ узнали, что будут обсуждать

Президент Владимир Зеленский сегодня созвонится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудят результаты вчерашних переговоров Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщают источники в Офисе президента.

Реклама

Как стало известно агентству УНИАН, украинский президент и немецкий канцлер обсудят ситуацию на Донбассе, в частности инспекцию в районе населенного пункта Шумы, о которой договорились накануне в ТКГ.

Кроме того, Зеленский и Меркель рассмотрят состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в "нормандском формате" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года. Источник отметил, что Меркель поддерживает инициативы Украины по урегулированию на Донбассе.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" в ОПУ также подтвердил, что сегодня намечен телефонный разговор Зеленского с Меркель.

"Ангела Меркель поддерживает инициативы Украины по продвижению на пути мирного урегулирования на Донбассе. Они обсудят события последних дней и принятые решения в рамках Трехсторонней контактной группы", – сказал он.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", вчера состоялось срочное заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Причиной стало обострение в районе Шумов. 5 сентября главарь боевиков т.н. "ДНР" Денис Пушилин приказал открыть огонь по украинским сооружениям на Донбассе. Он сетовал на то, что украинские военные в районе поселка Шумы незаконно возвели инженерные сооружения. Удар якобы намечался на 8 сентября. Однако 7 числа Пушилин перенес обстрел, заметив "определенную активность": боевики не могли понять, что там происходило – монтаж укреплений с целью эскалации обстановки или демонтаж с целью деэскалации.

В результате договорились о совместной с представителями боевиков и ОБСЕ проверке позиций украинской армии. В Офисе президента разъяснили, как пройдет инспекция в районе поселка Шумы.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама