Зеленский и еще четыре президента стран ЕС подписали важную декларацию

Сегодня 230 лет первой в Европе Конституции, которая регулировала правовую систему Речи Посполитой

Глава государства Владимир Зеленский во время визита в Польшу присоединился к совместной декларации по случаю 230-й годовщине принятия польской Конституции. Документ подписали также президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Речь идет о Конституции, которая была принята в 1791 году. Этот акт регулировал правовую систему Речи Посполитой. Это был первый в Европе и второй в мире современный Основной Закон государства.

"Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", – говорится в декларации.

Президенты пяти стран поддерживают устремления всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам.

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"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", – заявили лидеры государств.

Документ подписали президенты Владимир Зеленский (Украина), Анджей Дуда (Польша), Керсти Кальюлайд (Эстония), Гитанас Науседа (Литва), Эгилс Левитс (Латвия).

Напомним, последний раз президент Украины был в Польше в январе 2020 года. Тогда глава государства принял участие в памятных мероприятиях в Освенциме и встречался с Анджеем Дудой. Читайте подробнее о поездке Зеленского в Польшу.