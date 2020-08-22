Зеленский и Эрдоган поздравили друг друга по телефону

Эрдоган поздравил коллегу с годовщиной Независимости, а Зеленский - с открытием залежей газа

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне празднования 29-й годовщины Независимости Украины дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24", провел 22 августа телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

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Президент Турции поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной Независимости и отметил, что рад активизации двусторонних контактов, которая происходит несмотря на эпидемическую ситуацию. В частности, было положительно отмечено восстановление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий.

Эрдоган также поздравил главу украинского государства с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Благодарен, что вы это вспомнили. Действительно, сегодня уже 27 дней с тех пор, как продолжается режим тишины. За это время у нас не было боевых потерь, ни один военный не был ранен", – поблагодарил турецкого коллегу Владимир Зеленский.

В свою очередь, президент Украины поздравил президента Турецкой Республики с открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря, разработка которых будет способствовать повышению энергетической безопасности Турции и стран региона.

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Главы государств также обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, которая является важной составляющей украинско-турецкого стратегического партнерства и имеет значительный потенциал.

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"Надеюсь, что наши правительства смогут до конца этого года заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Важно участие Турции в командно-штабных учениях "Объединенные усилия-2020", запланированных в Украине на последнюю декаду сентября", – отметил Владимир Зеленский.

Напоследок президент Турецкой Республики пригласил главу украинского государства посетить Турцию.

Напомним, что Турция нашла газ в Черном море, что позволит республике на 20 лет отказаться от российского. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган объявил 21 августа, отметив, что Турция начнет его применение к 2023 году.

Напомним, что Украина тоже заинтересована в газе, поступающем с южного направления:

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