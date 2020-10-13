Зеленский и Дуда дадут совместное интервью телеканалу "Украина 24"

Президент Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда дадут совместное интервью телеканалу "Украина 24" и польскому TVP1. С ними пообщаются наша телеведущая Елена Кот и ведущий польский журналист Михал Адамчик.

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Два телеканала, двое телеведущих, двое глав государств. Сегодня в Одессе "Украина 24" и польский телеканал "TVP1" впервые реализуют совместный проект, в рамках которого вместе проведут и будут одновременно транслировать парное интервью с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой. В Одессе главы государств примут участие в украинском-польском экономическом форуме.

"Новостная Группа Украина" налаживает эффективное сотрудничество с партнерами во многих странах. Важным шагом стала реализация совместного проекта с польскими коллегами. Команда новостей "Сегодня" и "Украина 24" всегда там, где самое важное, и ценит уникальную возможность быть причастной к важному событию для обоих государств. Мы оперативно отправились в Одессу, чтобы освещать все детали мероприятия, которое повлияет на сотрудничество и экономику обеих стран. Нам удалось обменяться опытом и поработать с коллегами из Польши. Так, в Одессе Елена Кот, ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина", совместно с Михалом Адамчиком, ведущим выпуска "Новостей" на польском телеканале TVP1, возьмет эксклюзивное интервью у Анджея Дуды и Владимира Зеленского", – рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

Ведущие украинского и польского телеканалов пообщаются с руководителями государств о вызовах в украинско-польских отношениях, перспективах и выгодах для обеих сторон в энергетическом и газовом сотрудничестве, путях мирного урегулирования конфликта на Донбассе и т.д.

Елена Кот – ведущая праймового выпуска новостей "Сегодня" на телеканале "Украина", автор и ведущая проекта "Главная тема". Опытный журналист с авторитетным мнением, к которому прислушиваются как коллеги, так и зрители. Брала интервью и может разговорить самых влиятельных политических деятелей страны. Несмотря на опасность, отправилась на передовую, чтобы увидеть собственными глазами и рассказать зрителям реалии жизни на Донбассе.

Михал Адамчик – ведущий главного выпуска "Новостей" на телеканале "TVP1", самый известный польский тележурналист. Брал интервью у самых известных политиков Польши в программе "Политика за кофе" (Polityka przy kawie) и вывел на чистую воду не одного чиновника в студии проекта "Зона боя" (Strefa starcia). Накануне президентских выборов проводил теледебаты с участием кандидатов на пост главы Республики Польша.

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Не пропустите детали и итоги разговора в вечернем прайме на телеканале "Украина 24" и в выпусках новостей "Сегодня". Также все подробности будут доступны на страницах "Сегодня" и "Украина 24" в YouTube.

Напомним, в Украину с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда для первой очной встречи польского президента с украинским после переизбрания Дуды на пост летом нынешнего года. Последний раз главы польского и украинского государств встречались еще зимой, когда Владимир Зеленский посещал Польшу с рабочим визитом. Эксперты отмечали, что взаимоотношения между Украиной и Польшей, достигнув небывалых ранее высот, несколько поубавили в динамике развития. Читайте об этом подробней в нашем материале "Речь Посполитая. Перезагрузка – зачем Дуда приехал в Киев".

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