Зеленский готовит новый "сюрприз" для коррупционеров

Глава государства предлагает сажать чиновников в тюрьму за коррупцию

Президент Владимир Зеленский уже восстановил деятельность НАПК и теперь собирается усилить наказание для коррупционеров новым законом.

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Об этом сообщил журналистам глава Офиса главы государства Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, президент предлагает сажать чиновников в тюрьму за коррупцию.

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", – сказал Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях, которое ранее отменил Конституционный суд. Криминальный кодекс дополнили новыми статьями 366-2 и 366-3, которые предполагают для чиновников штрафы, ограничение свободы, общественные работы и запрет занимать должности. Однако в тюрьму никого сажать не будут – только ограничения свободы.

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