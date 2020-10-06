Зеленский: Если не будет прямого диалога с Путиным – войну не остановим

Прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным необходимы для урегулирования конфликта на Донбассе и решение многих других проблемных вопросов, например, возвращение пленных украинцев домой. Без диалога между главами государств не получится закончить войну.

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Об этом заявил в интервью изданию Politico Europe украинский лидер Владимир Зеленский, передает ОПУ.

Он напомнил, что только благодаря прямому диалогу с российским президентом удалось освободить 140 украинских пленных, в том числе моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

"У нас есть вопросы, которые не рассматривались в "нормандском формате". Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них – за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России … Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс – это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", – заявил Зеленский.

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В то же время президент обвинил СМИ в попытках сорвать любые возможности диалога с Россией.

"Даже в рамках "Нормандии" или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат, к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с (западными) партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", – подчеркнул глава государства.

Напомним, последний раз президенты России и Украины общались по телефону в конце июля. Основной темой было новое перемирие на фронте. Во время того разговора Путин сказал Зеленскому, что его не устраивает по Донбассу.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" о возможности новой встречи Зеленского и Путина. Одно из главных условий Кремля – внесение изменений в Конституцию Украины.

Ранее Владимир Зеленский уже озвучивал свою позицию по Донбассу. Смотрите его выступление в одном из выпусков программы "Свобода слова Савика Шустера":

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