Зеленский дал главе Еврокомиссии важное обещание

Украина примет все необходимые законы для выполнения Соглашения об ассоциации

В скором времени парламент Украины примет законопроекты, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Реклама

Об этом, как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства Владимир Зеленский заверил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Украина и ЕС, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией COVID-19, продолжают экономическую интеграцию и укрепляют стратегическое партнерство. В ближайшее время Верховная Рада примет ряд законов по выполнению Соглашения об ассоциации", – сказал Зеленский во время телефонного разговора, который состоялся 28 августа.

Они также обсудили подготовке к 22-му саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 1 октября в Брюсселе. По словам Зеленского, на нем Украина будет готова обсудить прогресс в выполнении Соглашения и ключевых реформ.

Читайте также: Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС

Реклама

Также он выразил готовность Украины к тесному взаимодействию с институтами ЕС, чтобы обеспечить максимальную результативность саммита.

В тренде Саакашвили возвращается в Грузию: что произошло

Кроме того, Зеленский надеется, что Совместное заявление по итогам саммита будет отражать высокий уровень амбиций Украины и ЕС касательно дальнейшего развития отношений.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляен выразила полную поддержку евроинтеграции Украины.

Напомним, что в январе 2021 года запланировано начало пересмотра условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, однако неофициальные консультации по этому вопросу проходят уже сейчас.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко объяснил, почему Украина стремится переписать сделку с Евросоюзом.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама