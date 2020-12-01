Зеленский: Честный прокурор в Украине – это не миф и не фантастика

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о доступе прокуроров в зону ООС, а сегодня пришел в Офис генерального прокурора, чтобы поздравить работников прокуратуры с профессиональным праздником.
Об этом сообщает ОПУ.
Глава государства выразил убеждение, что среди более чем 10 000 работников прокуратуры много честных и порядочных людей. Он вручил им государственные награды. Что Зеленский говорил прокурорам – основные тезисы:
- Пожелал молодым прокурорам никогда не забывать принципы этой профессии.
- Прокуроры не должны позволить кому-либо убедить их, что (старая) система работает и ничего невозможно с ней сделать.
- Реформирование органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершено.
- На обновленную прокуратуру общество возлагает большие надежды.
- Пожелал никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов.
- Благодаря работникам прокуратуры привлечены к ответственности десятки преступников, а сотни миллионов гривен возмещено и возвращено в бюджет.
"А самое главное – это именно те правоохранители, которые ежедневно (...) доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине – это не миф, не фантастика и не исключение из правил", – отметил президент.
В свою очередь генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что реформирование прокуратуры идет по лучшим международным стандартам.
"Все это было бы невозможным без инициированной президентом Украины реформы прокуратуры, за что, я думаю, и Украина, и международное сообщество вам благодарны и понимают, насколько своевременным был этот шаг и насколько трудно было ломать коренные процессы, которые произошли в государстве", – сказала она.
Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о реформировании прокуратуры. Военную прокуратуру ликвидировали, а Генеральную переименовали.
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