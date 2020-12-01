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Зеленский: Честный прокурор в Украине – это не миф и не фантастика

1 декабря, 14:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства обратился к прокурорам и сказал, чего от них ждет

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о доступе прокуроров в зону ООС, а сегодня пришел в Офис генерального прокурора, чтобы поздравить работников прокуратуры с профессиональным праздником.

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Об этом сообщает ОПУ.

Фото: president.gov.ua

Глава государства выразил убеждение, что среди более чем 10 000 работников прокуратуры много честных и порядочных людей. Он вручил им государственные награды. Что Зеленский говорил прокурорам – основные тезисы:

  • Пожелал молодым прокурорам никогда не забывать принципы этой профессии.
  • Прокуроры не должны позволить кому-либо убедить их, что (старая) система работает и ничего невозможно с ней сделать.
  • Реформирование органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершено.
  • На обновленную прокуратуру общество возлагает большие надежды.
  • Пожелал никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов.
  • Благодаря работникам прокуратуры привлечены к ответственности десятки преступников, а сотни миллионов гривен возмещено и возвращено в бюджет.

"А самое главное – это именно те правоохранители, которые ежедневно (...) доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине – это не миф, не фантастика и не исключение из правил", – отметил президент.

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В свою очередь генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что реформирование прокуратуры идет по лучшим международным стандартам.

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"Все это было бы невозможным без инициированной президентом Украины реформы прокуратуры, за что, я думаю, и Украина, и международное сообщество вам благодарны и понимают, насколько своевременным был этот шаг и насколько трудно было ломать коренные процессы, которые произошли в государстве", – сказала она.

Зеленский с Венедиктовой. Фото: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о реформировании прокуратуры. Военную прокуратуру ликвидировали, а Генеральную переименовали.

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