Зеленский благодарит Британию за гостеприимность: Искренних друзей тяжело найти

Президент Владимир Зеленский завершил официальный визит в Великобританию и решил искренне поблагодарить принимавшую сторону.

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Свою благодарность глава государства выразил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что в наше время искренних друзей крайне трудно найти. Бывают только прагматические интересы и ситуативные договоренности. Но бывает и "но". Наши отношения с Британией – стратегические, диалог – абсолютно искренный, а достигнутые договоренности отражают действительно близкую дружбу. Потому что ценности у нас практически одинаковые. Ценности, которые являются основой внутреннего мира нации. Свобода, конкуренция, самоотверженность, ответственность, честь.

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