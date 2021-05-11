Зеленский анонсировал создание нового особенного университета

В специальный вуза будут набирать самых способных детей и лучших преподавателей, для которых будут большие стипендии и зарплаты

/ Фото: president.gov.ua

В Украине появится новый университет, который будет готовить кадры для обеспечения национальной безопасности государства в различных сферах. Об этом заявил в интервью телеканалам президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что эту информацию озвучивает впервые, еще никто этого не объявлял.

"Мы будем открывать новый мощный университет – его презентация практически готова. В нем будут профессии, связанные с безопасностью государства и людей. Кибербезопасность – один из главных факультетов этого университета", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что этот университет будет иметь отношение не только к безопасности в киберпространстве, но и, например, эпидемиологической безопасности и многое другое.

"Будем отбирать лучших детей. Будем им давать очень высокие стипендии, пространство, где они будут обучаться. Там будут построены современные лаборатории, киберцентры, биохимические центры. Они сразу будут получать знания, теорию и практику", – объяснил глава государства.

В университет будут отбирать самых лучших преподавателей – и украинских, и иностранных – и они будут получать очень высокую зарплату.

"Этот университет будет готовить профессиональных людей, направление которых – безопасность нашей страны, которые после университета будут работать на государство", – резюмировал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине появился Центр противодействия дезинформации. Руководитель Центра уже назвала три главные цели организации.