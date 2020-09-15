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Зеленский анонсировал еще одну встречу "Нормандской четверки"

15 сентября, 15:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Желательно в ближайшее время закончить войну, вернуть территории и людей домой, отметил президент

Президент Владимир Зеленский во время визита в Австрию сообщил, что в ближайшее время планируется еще одна встреча в "нормандском формате" на уровне советников глав государств. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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Он отметил важность состоявшейся 11 сентября "нормандской встречи" и не исключает, что скоро могут пройти переговоры и между главами государств.

"Это очень важно, потому что без этого диалога, этих заседаний невозможна встреча потом лидеров, а значит, невозможен какой-либо путь к прекращению войны на востоке Украины… Будет встреча, я не могу обещать, но мне кажется, в течение 10 дней должна быть, верю в это, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "Нормандской четверки". Во всяком случае все лидеры подтверждают готовность к встрече", – сказал Зеленский.

Президент акцентирует, что желательно в ближайшее время закончить войну, вернуть территории и людей домой. Он напомнил о важности нынешнего перемирия, поскольку шесть недель не было боевых действий и погибших.

"Никакого диалога без прекращения огня не может быть, никакого продвижения дальше по "Минску" не может быть. Поэтому первый пункт был выполнен. К сожалению, на седьмой неделе была потеря – погиб наш военный", – сказал президент, предположив, что, скорее всего, эскалация на Донбассе связана именно с "нормандской встречей".

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах в ОРДЛО, хотя в Офисе президента Украины об этом молчат. Читайте подробнее об итогах "нормандской встречи".

Смотрите также интервью руководителя ОПУ Андрея Ермака телеканалу "Украина 24" об итогах "нормандской встречи":

Глава Офиса президента Андрей Ермак
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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский Нормандская четверка

Источник: Сегодня

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