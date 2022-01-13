Зеленских всех выгнал! В Офисе президента уже смеются – инсайд

На Банковой состоялись кадровые чистки, но потом у Ермака появилось 11 помощников

Разумков рассказал, как на Банковой выбирают министров / Коллаж "Сегодня"

Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что на Банковой по постам в Фейсбуке выбирают министров, а в окружении Владимира Зеленского осталось всего два человека.

Об этом политик рассказал во время программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" .

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Как выбирают министров

"Когда-то президент сказал, что людям нравится, когда он быстро меняет людей на должностях. Это не должно нравиться или не нравиться гражданам. Здесь гражданам должна нравиться эффективная работа людей в должности. Сериал уже завершился и в данный момент это реальная политика, от которой реально зависит жизнь людей", – отметил во время эфира Разумков.

Бывший спикер подчеркнул, что назначение должно происходить не по принципу "свой – чужой", а по принципу: эффективный – неэффективный, компетентный – некомпетентный. И должен быть адекватный промежуток времени, который человек должен отработать.

"У нас мы помним, как сменили Уманского (Игорь Уманский, бывший и.о. министра финансов – Ред.), министра здравоохранения. За промежуток ковида у нас это уже третий министр здравоохранения! И 26 дней – кратчайший у нас срок министра здравоохранения. Так не работает. Уже ходит шутка, когда уборщицы в министерствах уже не пытаются даже запомнить фамилии имени и отчества министра. Это ненормально! И нет ответственности. Люди приходят , они работают, понимают, что их в любой момент могут выгнать на улицу, сказать "До свидания", они не несут ответственности за то, что они делали в течение трех месяцев, шести месяцев, семи месяцев… И они не переживают. Эффективные люди сегодня не хотят идти на министерские должности и в министерства, так как они понимают, что они рискуют своей репутацией… Как вы знаете, репутация это то, что строится годами, а теряется через секунды, поэтому сегодня назначают не тех, кто будет лучше, а тех, кто очень хочет. Последние назначения тому прямое свидетельство. Когда у нас там некоторые кандидаты на должности министров сегодня – весь Фэйсбук об армии, потом сказали, что пойдут на другую должность – весь Фэйсбук о реинтеграции Донбасса. Если бы было еще об экологии – было в Фейсбуке об экологии и рыбках", – рассказал Разумков.

На уточняющий вопрос, выбирают ли у нас сегодня по постам в Фейсбуке, Разумков отметил, что это тоже влияет на принятие решений и добавил, что это не шутка.

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"Это тоже влияет на принятие решений. Что касается того, отвечает ли человек должности или нет, критиковал ли он раньше, занимал ли оппозиционную позицию во время избирательной кампании", – отметил политик.

Баланс в Офисе президента

По словам Разумкова, президент Украины Владимир Зеленский пользуется социальными сетями, в том числе, Фейсбуком.

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"Насколько я знаю, да. Если сам не пользуется, ему присылают, посмотреть. И эфиры тоже самое. Но проблема в том, чтобы все понять, нужно самому все посмотреть. А окружение, я думаю, дает то, что хочет показать", – отметил политик.

Во время инаугурации вместе с Дмитрием Разумковым, Андреем Богданом и Сергеем Шефиром

По мнению Разумкова, в данный момент окружение Зеленского составляет очень мало людей. "Один, два. Это глава Офиса президента и Сергей Шефир. И мне хотелось бы, чтобы его было все же немного больше, так как он человек опытный и гораздо более сбалансированный, а баланса сегодня Офису президента точно не хватает", – отметил Разумков.

При этом много людей себе взял в помощники Андрей Ермак – 11 человек. И для них понадобилось покупать новые стулья. "Такое сокращение", – резюмировал политик.

Вокруг Банковой