Здесь нет политических заключенных: представитель Тихановской не освободила арестованных

Ей обещали, что к людям выйдет представитель изолятора, но так никто и не появился

К изолятору временного содержания в Минске на Окрестина, где продолжаются протесты, приехала представитель штаба победителя президентских выборов, по мнению беларусской оппозиции Светланы Тихановской, Ольга Ковалькова.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

"Говорит, ей обещали, что к людям выйдет представитель ИВС (изолятор временно содержания – Ред.), но так никто и не вышел. Она позвонила в домофон на входной двери ИВС, но ей ответили, что "здесь нет политических заключенных"", – говорится в сообщении.

Демонстранты настроены решительно. Несмотря на позднее время, никто не уходит. Люди безустанно скандируют "Выпускай", "Свободу!".

В тренде Беларусь перебрасывает десантников к западной границе

Видео: Euroradio/Telegram

Напомним, Лукашенко согласился на перевыборы и назвал их условием принятие на референдуме новой конституции.

Реклама

Ранее сообщалось, что белорусское МВД отрицает задержания на акциях в Минске 16 августа. Ранее очевидцы говорили о задержаниях в разных районах города.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кремль осознает нелегитимность Лукашенко, но хочет гарантий: чего ждать Украине".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама