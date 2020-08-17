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Здесь нет политических заключенных: представитель Тихановской не освободила арестованных

17 августа, 23:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ей обещали, что к людям выйдет представитель изолятора, но так никто и не появился

К изолятору временного содержания в Минске на Окрестина, где продолжаются протесты, приехала представитель штаба победителя президентских выборов, по мнению беларусской оппозиции Светланы Тихановской, Ольга Ковалькова.

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Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

"Говорит, ей обещали, что к людям выйдет представитель ИВС (изолятор временно содержания – Ред.), но так никто и не вышел. Она позвонила в домофон на входной двери ИВС, но ей ответили, что "здесь нет политических заключенных"", – говорится в сообщении.

Демонстранты настроены решительно. Несмотря на позднее время, никто не уходит. Люди безустанно скандируют "Выпускай", "Свободу!".

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Видео: Euroradio/Telegram

Напомним, Лукашенко согласился на перевыборы и назвал их условием принятие на референдуме новой конституции.

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Ранее сообщалось, что белорусское МВД отрицает задержания на акциях в Минске 16 августа. Ранее очевидцы говорили о задержаниях в разных районах города.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кремль осознает нелегитимность Лукашенко, но хочет гарантий: чего ждать Украине".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь Минск изолятор Светлана Тихановская

Источник: Сегодня

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