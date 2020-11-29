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Заявление Татарова о НАБУ не отражает официальной позиции президента – ОП

29 ноября, 22:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Замглавы Офиса президента подтвердил, что ранее выразил личное мнение об отставке Сытника

Заявление заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о деятельности Национального антикоррупционного бюро является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

"Как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора", – заявили в ОП.

Там также отметили, что в ближайшее время закон о НАБУ будет усовершенствован "для его полного соответствия Конституции Украины".

Сам Олег Татаров подчеркнул, что работает в команде президента Украины и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

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"Вчера я выразил свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов", - сказал он.

В свою очередь руководитель ОПУ Андрей Ермак добавил, что позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только она приоритетна в команде Владимира Зеленского.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Олег Татаров в комментарии изданию "Закон и Бизнес" заявил, что Артем Сытник незаконно назначен на должность директора Национального антикоррупционного бюро и должен уйти в отставку.

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НАБУ Андрей Ермак Офис президента Артем Сытник Олег Татаров
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