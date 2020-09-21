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Заявление "Слуги народа": В университете Шевченко не было никакой агитации

21 сентября, 13:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В политической силе заверили, что красный корпус университета не станет зеленым

В партии "Слуга народа" прокомментировали протесты студентов университета Шевченко, на территории которого эта политическая сила на днях проводила съезд. Встреча членов партии с участием президента Украины не носила никакого агитационного характера, а в учебном заведении на тот момент не было ни учащихся, ни работников вуза.

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Об этом говорится в официальном заявлении "СН".

"О "зеленом корпус" КНУ имени Шевченко. Шутка остроумная, но обвинения в нарушениях – безосновательны", – заявили в партии.

"Слуги народа" напомнили, что мероприятие было проведено с соблюдением законодательства и избирательного, и образовательного. Оно состоялось на открытой части территории вуза в выходной день, когда не было учебы и в университете отсутствовали преподаватели и студенты. При этом не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации.

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"Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения, а этот процесс пока продолжается. Напомним, что наши политические оппоненты не раз проводили свои мероприятия на территории вузов – на условиях аренды помещений и без агитации студентов", – заявили в политической силе.

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"Слуги народа" также намерены выступить с инициативой, чтобы сделать дворик красного корпуса КНУ общедоступным, поскольку, как заявили в парии, он является частью истории и культуры Киева.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Слуге народа" представили кандидатов на выборах в Киевсовет. Так, возглавит киевских "слуг" супруга главы МИД Украины Евгения Кулеба. Среди кандидатов есть и нардеп Николай Тищенко.

Видео: president.gov.ua

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кну им.шевченко слуга народа

Источник: Сегодня

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