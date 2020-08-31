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Заявление Фокина об амнистии для боевиков: в "Слуге народа" отреагировали

31 августа, 15:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Нардеп призывает вывести экс-премьера из состава украинской делегации

В парламентской фракции "Слуга народа" резко отреагировали на заявление экс-премьер-министра, заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о необходимости всеобщей амнистии боевиков на Донбассе.

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"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", – заявил в Facebook народный депутат от "Слуги народа", председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев.

Он напомнил, что "каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов".

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"Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну ни в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать!" – написал он.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, озвученные Витольдом Фокиным, не отражают официальной позиции Украины.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс амнистия ТКГ слуга народа Витольд Фокин

Источник: Сегодня

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