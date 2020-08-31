Заявление Фокина об амнистии для боевиков: в "Слуге народа" отреагировали

В парламентской фракции "Слуга народа" резко отреагировали на заявление экс-премьер-министра, заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о необходимости всеобщей амнистии боевиков на Донбассе.

Реклама

"Не может быть амнистии для боевиков, которые убивали украинских военных. Не должно быть особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей", – заявил в Facebook народный депутат от "Слуги народа", председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев.

Он напомнил, что "каждый метр украинской земли в Донецкой и Луганской областях, который удалось отстоять, отбить, выгрызть из лап российских и пророссийских наемников, пропитан кровью украинских воинов".

В тренде В ЦИК рассказали, могут ли состояться отмененные выборы в прифронтовых районах

Читайте также: Фокин прокомментировал свое назначение в Трехстороннюю контактную группу

Реклама

"Люди, которые фактически сдают национальные интересы и откровенно подыгрывают врагу, не имеют права представлять нашу страну ни в одной структуре. Поэтому я требую вывода Фокина из состава ТКГ! Прошу коллег поддержать!" – написал он.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии, озвученные Витольдом Фокиным, не отражают официальной позиции Украины.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама