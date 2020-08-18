"Завтра как мы будем жить?": новое видео фальсификаций на выборах в Беларуси

В Беларуси появляются все новые и новые свидетельства фальсификаций и подтасовок на прошедших президентских выборах, на которых, согласно официальным данным местного Центризбиркома, победил Александр Лукашенко.
На этот раз издание TUT.by опубликовало видеозапись с одного из избирательных участков в Минске, где сразу две комиссии решали, какой протокол показать собравшимся снаружи людям – настоящий, в котором победила Светлана Тихановская, или поддельный (с победой Лукашенко).
Как слышно на записи, членам комиссий 44 и 45 участков, которые находились в одной школе, пришлось принимать решение путем голосования.
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При этом слышно, что у обеих комиссий было два протокола – один "для людей" (с победой Тихановской), а второй "для исполкома" (с победой Лукашенко). Собравшиеся допускают, что в случае вывешивания поддельного протокола избиратели могут их просто линчевать.
"Власть не может обеспечить нам защиту", "Что они прислали пять спецназовцев? Ну и что? Пять спецназовцев на защиту 35 человек", – говорят члены комиссии.
"А завтра как мы будем жить?", "Я хочу идти отсюда, как пришел сюда. А так я буду год ходить, по кустам прятаться", - причитают другие.
"Кто против реальных результатов? Исполком", – также слышно за кадром.
Напомним, что масштабные фальсификации на прошедших выборах спровоцировали массовые антиправительственные протесты в Беларуси. А 16 августа прошла самая массовая оппозиционная акция за всю историю независимости страны – на Марш свободы в центре Минска, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек.
Сам Лукашенко уже согласился провести перевыборы, но только после того, как появится новая конституция, принятая на референдуме.
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