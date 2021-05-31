Засудили за 1 патрон – почему Стерненко смягчили приговор и в чем его обвиняли

Одесский апелляционный суд оправдал экс-главу городской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, обвиняемого в разбойном нападении. При этом, похищение им человека суд признал безопасным для здоровья потерпевшего и приговорил активиста к году условного срока за незаконное хранение одного патрона. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании.

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Так, суд признал недоказанной главную часть обвинения – нападение на руководителя одесского отделения партии "Родина" Сергея Щербича с целью завладения 300 грн, карточкой ПриватБанка, разрешения на ношение травматического пистолета и двух сим-карт мобильной связи. По этой статье Стерненко ранее приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

В то же время Апелляционный суд подтвердил, что Стерненко и его подельник Демчук причастны к похищению Щербича, но решил, что у обоих обвиняемых не было корыстных мотивов для этого, к тому же, потерпевшего похитили способом, неопасным для его здоровья. В результате эту стать исключили из приговора.

Таким образом Стерненко осудили лишь по статье 263 часть 1 (незаконное хранение огнестрельного оружия) за один патрон 5.45. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, однако Апелляционный суд постановил изменить приговор суда первой инстанции на условный срок – один год. Также суд отменил для Стерненко домашний арест.

"Меня засудили за 1 патрон", – прокомментировал Стерненко на своей странице в Facebook, добавив в Twitter, что будет обжаловать приговор в Верховном суде.

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По мнению адвоката Ивана Либермана, суд, вынеся такое решение, "был в определенном тонусе".

"Судьи могли понимать, что праворадикалы могли прийти в гости. Стерненко получил условный срок, он на свободе, хоть и признан виновным", – сказал "Сегодня" Либерман.

Глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также считает, что власть решила не ссориться с радикалами. По его словам, сначала власть показала свою силу, "замахнулась" и дала Стерненко максимальный срок, но после общественного резонанса, бросилась в противоположную крайность.

"На разных институциях власти решили, что так будет всем спокойнее. Тем не менее Стерненко получил судимость", – объясняет Сегодня" Фесенко.

В то же время политолог, уверен, что история Стерненко еще не закончена. "Думаю, человек с таким шлейфом еще проявит себя", – говорит Фесенко.

В чем обвиняли Стерненко

Сергей Стерненко обвинялся в похищении и пытках руководителя одесского отделения партии "Родина" Сергея Щербича. В апреле 2015 года, за несколько дней до того, как Щербич должен был получить мандат депутата одного из райсоветов Одесской области, его похитили и увезли с мешком на голове, избивали и требовали отказаться от депутатства. По версии следствия, одним из напавших был Стерненко. Во время избиения, у потерпевшего забрали 300 гривен, сим-карты и документы.

Отметим, что Сергей Стерненко также являлся фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Убийство или самооборона

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Вечером 24 мая 2018 года, когда Стерненко со своей девушкой возвращался домой, около подъезда на него напали двое мужчин. Завязалась драка. У Стерненко при себе был нож. Один из нападавших, 30-летний Александр Исайкул, был ранен в живот, но сумел скрыться с места происшествия. Второй – 28-летний бывший десантник Иван Кузнецов, тоже бросился убегать. Он умер от ножевого ранения в сердце в 100 метрах от места начала драки.

По версии следствия, Стерненко догнал одного из нападавших и убил ножом, после чего нанес себе два пореза руки с целью придания своим действиям вида необходимой обороны. В свою очередь защита Стерненко настаивает, что смертельное ранение Кузнецов получил именно в ходе драки, а не позже.

Наркоторговля

Стерненко обвиняли в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских наркоторговцев, что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". Сам же Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что все доказательства против него фальсифицированы.

Хулиганство

Стерненко также фигурирует в деле о столкновениях в городском саду Одессы. Осенью 2017 года протесты против застройки места переросли в стычки митингующих с правоохранителями, а среди пострадавших оказался начальник областной полиции. Стерненко и еще двух активистов задержали по обвинению в организации массовых беспорядков, три дня он провел в СИЗО, залог за него в размере 600 тысяч гривен внес действующий тогда губернатор Максим Степанов.

Кто такой Сергей Стерненко

В конце 2013 года среди одесских активистов появился 18-летний Сергей Стерненко. Во времена Майдана он выступал на одесских митингах противников Виктора Януковича и участвовал в акциях протеста в Киеве.

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В феврале 2014 года Стерненко был одним из организаторов одесской ячейки "Правого сектора". По данным СМИ, он участвовал в одесских стычках 2 мая 2014 года, в результате которых погибли больше 40 человек, в основном активистов Антимайдана. "Правый сектор", лидером которого тогда был Стерненко, был одной из самых активных сторон противостояния. Позже Стерненко говорил, что в тот день вытаскивал людей из горящего Дома профсоюзов и лично спас двух человек.

После майдана одесский "Правый сектор" проводил "народные люстрации" (часто это заключалось в том, что недостаточно патриотичных, по мнению активистов, чиновников закидывали в мусорные баки), срывал концерты звезд украинской и российской эстрады, которые, по словам Стерненко, "поддерживали оккупацию Крыма, выступал там – или на оккупированном Донбассе". В результате в Одессе не состоялись концерты Ани Лорак, Константина Райкина, Светланы Лободы и других артистов. В начале 2017 года Стерненко ушел из "Правого сектора", объяснив, что эта организация перестала развиваться.

Напомним, 23 февраля суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича. Сначала он был отправлен в СИЗО, но уже в начале апреля ему изменили меру пресечения на домашний арест. А недавно в Одессе покушались на жизнь главы суда, в котором вынесли приговор активисту.