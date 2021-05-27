Зашли в бюджет: Венедиктова рассказала о судьбе денег Януковича

Венедиктова рассказала о судьбе денег Януковича. Фото: коллаж "Сегодня"

Конфискованные 1,5 млрд долларов беглого президента Виктора Януковича удалось вернуть в государственный бюджет.

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Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает "Украина 24".

В то же время, по ее словам, судебное рассмотрение дела все еще продолжается.

"Касательно этих 1,5 млрд долларов. Они вошли в госбюджет. У нас сейчас продолжается судебное рассмотрение в отношении этих денег... Мы все переживаем, конечно. Но будем смотреть, как это дело будет рассматриваться в суде. Но то, что деньги зашли в государственный бюджет, – это факт. Главное, чтобы они не вышли оттуда", – сказала Венедиктова.

Напомним, ранее генпрокурор заявила, что в будущем народные депутаты, нарушающие закон, будут привлечены к уголовной ответственности. По ее словам, начало этому процессу уже положено.