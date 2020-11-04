Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина все валит на Цемаха: требует допроса

Защита российского полковника Олега Пулатова, обвиняемого по делу о сбитом на Донбассе Boeing 777, хочет допросить другого обвиняемого – Владимира Цемаха, бывшего "командира ПВО Донецкой народной республики".

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Об этом со ссылкой на заявление адвоката подозреваемого Сабине тен Дуссхате сообщает ТАСС.

По ее словам, Цемах отвечал за всю воздушную оборону Снежного с 26 июня 2014 года, поэтому должен был знать о присутствии "Бука", если он там был.

"В беседе с представителями Совместной следственной группы Цемах сказал, что не видел "Бука" в районе Снежного 17 июля 2014 года и ничего не знал о нахождении комплекса в районе. Однако защита хотела был повторно задать ему соответствующие вопросы", – говорит Сабине тен Дуссхате.

Она добавила, что Цемах также заявлял, что контролировал контрольно-пропускной пункт на дороге между Торезом и Снежным. И если "Бук" транспортировался по маршруту, который указывает следственная группа, то он должен был проходить через этот КПП.

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"Поэтому защита хотела был допросить этого свидетеля и по этому вопросу, — подчеркнула тен Дуссхате. — Видел ли он сам или слышал что-то от своих подчиненных? Если он ничего не видел и не слышал, это ставит под серьезное сомнение как минимум то, что прокурор говорит о маршруте "Бука".

Напомним, по словам защиты, Пулатов в момент катастрофы Boeing воевал в составе отрядов пророссийских боевиков т.н. "ДНР", однако отрицает свою причастность к гибели самолета.

Также напомним, в июне 2019 года сотрудники украинских спецслужб задержали Владимира Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков мог быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Однако позже в рамках большого обмена удерживаемыми лицами Цемах был передан российской стороне.

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Затем Россия добровольно позволила боевику покинуть территорию страны, поэтому нидерландская прокуратура обвинила Москву в отказе арестовывать Цемаха.

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