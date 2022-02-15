В Раде требуют ввести санкции против РФ: онлайн-трансляция

Сегодня парламент, среди прочего, рассматривает следующие вопросы:
- Проект постановления "О повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", №6575.
- Проект закона "О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине"", № 5110.
- Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства", №4668.
- Проект закона "Об Общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022 – 2026 годы", № 5723.
- Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по развитию систем накопления энергии", №5436-д.
- Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали" о защите прав и лучших интересов ребенка", №5330-1.
- Проект закона "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении", № 3415.
- К рассмотрению во втором повторном чтении запланирован проект Закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий", № 5719.