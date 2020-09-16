Заседание ТКГ: Россия продолжает давить на Украину из-за выборов на Донбассе

Сегодня состоялись очередные переговоры, которые длились около семи часов

16 сентября Трехсторонняя контактная группа провела заседание в режиме видеоконференции при участии Украины, России и при модераторстве ОБСЕ. Переговоры длились около семи часов, сообщает Офис президента.

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Украинская делегация призвала применить все возможные меры, чтобы на Донбассе установился полный режим тишины. Как известно, до сих пор со стороны боевиков звучат обстрелы.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств Нормандской четверки, достигнутых в Париже в части доступа Красного креста ко всем удерживаемым лицам. Украина такой доступ предоставляет в полном объеме и призывает боевиков пустить гуманитарную организацию к пленникам на неподконтрольной территории.

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Вопрос обмена удерживаемыми особами по формуле "всех на всех" также поднимался, однако, как намекают в сообщении Офиса президента, Украине выдвинули очередные требования относительно выборов на Донбассе.

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"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно содержатся на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий", – так говорится в сообщении ОП.

"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины", – так глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отреагировал на обвинения о необходимости срочного принятия парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году.

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В то же время обсуждение проектов документов относительно самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжится в рамках политической ТКГ. Украина, отмечает Кравчук, выполняла и продолжает выполнять свои обязательства.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, в свою очередь, пишет на своей странице в Facebook, что фактически работа ТКГ заблокирована – без решения о выборах на Донбассе Россия не хочет говорить ни об обмене заложниками, ни о других вопросах.

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"Сегодняшнее заседание Минской ТКГ позволяет смело говорить, что ни о чем глобальном там не договорились. Потому что ничего не изменилось в ТКГ: работа политической подгруппы по-прежнему заблокирована. Обмен пленными – тоже. Причина все та же – постановление ВР Украины о местных выборах. Коллаборанты из ОРДЛО требуют его приведения в соответствие Минским соглашениям. Россия по-прежнему делает вид, что она наблюдатель", – пишет Гармаш.

Ранее заместитель постоянного представителя Украины в ОБСЕ заявил, что Россия срывает инспекцию в Шумах, показывая, что она не стремится к установлению мира на украинском Донбассе.

Напомним, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к спецпредставителю РФ в ТКГ Борису Грызлову с жестким требованием извиниться за слова об ОРДЛО как "их отдельной территории".

Накануне МИД Украины упрекнул Россию в том, что она не заинтересована в новой встрече лидеров стран Нормандской четверки.

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