Заподозренному в наркомании "слуге народа" вернули водительские права

Нардеп Евгений Брагар сдал еще один тест на наличие запрещенных веществ в крови – он тоже оказался отрицательным

Экспертиза не подтвердила, что Евгений Брагар управлял машиной под воздействием наркотиков. Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Евгений Брагар, у которого недавно отобрали водительские права из-за подозрений в управлении машиной под влиянием запрещенных веществ, вернул свое удостоверение обратно.

Об этом политик лично сообщил корреспонденту "Сегодня".

Реклама

Читайте также: Скандал с Брагарем: полиция действовала незаконно, а собака, которую депутат предлагал продать, сдохла

"Я уже забрал свои права, также получил результаты еще одного теста (на присутствие наркотиков в крови – ред.). Последний, как и прежние, отрицательный. На полицейских уже написано заявление в Госбюро расследований. В нем я указал, что полицейскими превышены полномочия в нескольких эпизодах", – рассказал нам Евгений Брагар.

Первый допрос нардепу назначили уже на 12 июля.

"Я намерен подать несколько ходатайств. Например, о вызове свидетелей, о предоставлении мне необходимых материалов и т. п.", – уточнил он.

Напомним, 4 июля патрульные остановили нардепа в Киеве за якобы неработающую подсветку заднего номера на авто. Во время общения правоохранители заподозрили, что Брагар невменяем, отобрали у него права и выдали взамен временное удостоверение. В тот же день он сдал отрицательный тест на запрещенные вещества в крови.

Реклама

Также ранее сообщалось, что Евгений Брагар предложил пенсионерке Любови Колючей из села Аджамка Кировоградской области продать свою собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Как стало известно, дворовой пес Шарик умер после того, как ушел из жизни муж пенсионерки.