Заморозка, санкции, отказ в лицензии: названы шесть способов "убить" Nord Stream 2

В последние недели ведутся активные дискуссии на тему, как наказать РФ за отравление российского оппозиционера Алексея Навального, при этом все чаще в качестве такой меры называется замораживание проекта "Северный поток – 2", т. е. строительства по дну Балтийского моря газопровода, по которому российское голубое топливо пойдет в Западную Европу, и в первую очередь в Германию.

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Сейчас на Германию растет давление, чтобы она переосмыслила свою поддержку совместного с Россией проекта газопровода "Северный поток – 2", но это может привести Берлин к юридическим, финансовым и политическим проблемам, пишет Politico.

Чтобы избежать их, влиятельное американское издание представило шесть способов, которыми Берлин может "убить" 1230-километровый Nord Stream 2.

Во-первых, отозвать разрешения на строительство трубопровода, которые выдавали Федеральное морское и гидрографическое агентство и Региональное горное управление Штральзунда.

Однако местные жители поддерживают проект, а морское агентство Германии не зависит от правительства напрямую, напоминает Politico. Причем оператор газопровода Nord Stream 2 AG может подать в суд на Германию, а ущерб может достигнуть стоимости самого трубопровода – около 9,5 млрд евро, указывает издание.

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Во-вторых, подождать, пока общественные организации, которые выступают против строительства, оспорят строительство в судах.

Например, член Европейского экологического бюро Deutsche Umwelthilfe утверждает, что проект несовместим с климатическими целями страны, а его строительство должно быть заморожено из-за возможного влияния проекта на глобальное потепление.

В-третьих, ввести национальное ограничение на импорт российского газа. Такое ограничение внешней торговли возможно, если необходимо "гарантировать основные интересы безопасности".

В-четвертых, передать инициативу "заморозить" проект американцам, которые последовательно выступают против его реализации и зимой текущего года ввели против него санкции.

В-пятых, добиться новых санкций против РФ, которые затронули бы "Северный поток – 2". Издание считает этот вариант самым безопасным, ведь он позволит Берлину не действовать в одиночку.

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В-шестых, не лицензировать проект, поскольку "Северному потоку – 2" необходимо будет найти компанию, которая вопреки санкциям США согласится провести заключительную проверку.

Сайт "Сегодня" сообщал, что неделей ранее один из фаворитов на пост лидера ХДС и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц потребовал на два года заморозить "Северный поток – 2".

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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