Українська
$ 27,83
34,1
  1. Новости политики

Татаров приостанавливает свои полномочия: в ОПУ назвали причину

21 декабря, 15:11

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Татаров будет защищаться как частное лицо, а не чиновник Офиса президента

Олег Татаров после сегодняшнего визита в НАБУ написал заявление на временное приостановление своих полномочий на должности заместителя главы Офиса президента, пока идет расследование уголовного производства, в котором он фигурирует.

Реклама

Об этом сообщил "Украинской правде" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, это сделано для того, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы

"В связи с существенным общественным резонансом и для избежания любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу", – сказал Подоляк.

В тренде
Пять министров устроят в прямом эфире "батл" на лучший борщ

Советник Ермака уточнил, что Татарова подозревают в действиях с прошлого места работы в частном бизнесе и теперь он будет защищаться как частное лицо, а не чиновник Офиса президента.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", Татаров проходит фигурантом в деле "квартир Нацгвардии". Он подозревается в даче взятки вместе с Микитасем, чтоб судебный эксперт предоставил "нужное" им заключение экспертизы, которая бы позволила "похоронить квартирное дело".

В свою очередь в ОПУ объясняли, почему не пустили детективов НАБУ, чтобы вручить подозрение Татарову.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Офис президента Олег Татаров Михаил Подоляк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
НАТО, российская вакцина и безвиз с США: о чем Зеленский говорил с The New York Times
НАТО, российская вакцина и безвиз с США: о чем Зеленский говорил с The New York TimesПолитика
Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и Лещенко
Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и ЛещенкоПолитика
Зеленский пояснил, почему решил строить дороги во время пандемии коронавируса
Зеленский пояснил, почему решил строить дороги во время пандемии коронавирусаПолитика
Украине не придется отказываться от НАТО ради мира с Россией – Зеленский
Украине не придется отказываться от НАТО ради мира с Россией – ЗеленскийПолитика
"Донбасс умирает без Украины": Зеленский хотел бы видеть Байдена в Нормандском форматеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять