Татаров приостанавливает свои полномочия: в ОПУ назвали причину

Татаров будет защищаться как частное лицо, а не чиновник Офиса президента

Олег Татаров после сегодняшнего визита в НАБУ написал заявление на временное приостановление своих полномочий на должности заместителя главы Офиса президента, пока идет расследование уголовного производства, в котором он фигурирует.

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Об этом сообщил "Украинской правде" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, это сделано для того, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы

"В связи с существенным общественным резонансом и для избежания любых манипулятивных трактовок, заместитель главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу", – сказал Подоляк.

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Советник Ермака уточнил, что Татарова подозревают в действиях с прошлого места работы в частном бизнесе и теперь он будет защищаться как частное лицо, а не чиновник Офиса президента.

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Как сообщали новости "Сегодня", Татаров проходит фигурантом в деле "квартир Нацгвардии". Он подозревается в даче взятки вместе с Микитасем, чтоб судебный эксперт предоставил "нужное" им заключение экспертизы, которая бы позволила "похоронить квартирное дело".

В свою очередь в ОПУ объясняли, почему не пустили детективов НАБУ, чтобы вручить подозрение Татарову.

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