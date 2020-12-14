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Заместитель генпрокурора Украины стал жертвой мошенников: подробности

14 декабря, 18:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Аферисты пытались подставить Гюндуза Мамедова

Группа неизвестных мошенников, прикрываясь именем заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедова, пытается дискредитировать его при помощи звонков другим чиновникам.

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Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Непряхина.

По ее словам, аферисты звонят и, обращаясь к собеседникам, по имени и отчеству, требуют содействия в решении различных вопросов, включая личные.

Начиная с 11 декабря, поступило уже как минимум десять таких звонков. Причем звонят с одного и того же номера (0954651351), а с другого якобы общается "помощник Мамедова" по имени Денис (0997796421).

Сам замгенпрокурора сейчас находится с официальным визитом в Нидерландах, где в Гааге проходит заседание 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута. И во время звонков участвовал в рабочих встречах и заседаниях.

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Непряхина связывает попытки подставить ее начальника с объявлением результатов его работы и департамента Офиса генерального прокурора, касательно вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее в Киеве обнаружили мошенников, которые предлагали представителю иностранной компании содействие в разрешении уголовного дела, прикрываясь связями с руководством Офиса генерального прокурора.

Также мы сообщали, что с начала года в Украине ликвидировали втрое больше банд, чем в прошлом году.

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афера мошенничество мошенники аферисты Офис генпрокурора Гюндуз Мамедов

Источник: Сегодня

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