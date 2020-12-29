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Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу

29 декабря, 10:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Теперь представители Украины смогут спокойно продолжать переговоры с Россией по Донбассу

Продленный Верховной Радой закон об особом статусе Донбасса с сегодняшнего дня вступает в силу и будет действовать до конца 2021 года.

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Соответствующий документ сегодня был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Документом внесены изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (или особый статус ОРДЛО), где указывается дата действия закона. Депутаты поменяли цифру "2020" на "2021". Парламент уже не первый год продлевает действие этого закона.

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Как объясняли и в Офисе президента, и депутаты "Слуги народа", продление закона необходимо для того, чтобы представители Украины на переговорах по Донбассу могли продолжить работу.

Напомним, закон Украины № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известный также как закон об особом статусе Донбасса, был принят 16 сентября 2014 года. Закон был создан в рамках Минских договоренностей и заключается в введении особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролировались Украиной на момент принятия закона.

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Донбасс особый статус Донбасса Закон об особом статусе

Источник: Сегодня

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