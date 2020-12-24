Закарпатье как яблоко раздора: можно ли уладить конфликт Киева и Будапешта (видео)

Отношения между Венгрией и Украиной в данный момент находятся в состоянии напряжения

В Украине подводят дипломатические итоги года. И запомнится этот год, в тому числе, рядом скандалов с Венгрией. Можно ли уладить конфликт Киева и Будапешта, дипломаты обеих стран рассказали в эксклюзивном интервью Дарье Сметанко.

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На видео – сессия Сюртовской объединенной территориальной громады. Но депутаты почему-то не исполняют украинский гимн. А поют венгерский! При этом сами признаются – делают это не в первый раз. Впрочем, сейчас в отношении народных избранников за такую самодеятельность начали уголовное производство по статье о государственной измене.

Видео: Сегодня

Чиновники попытались объяснить – всегда исполняют оба гимна. Ведь в Сюртах преимущественно венгерское население, поэтому даже все вывески на двух языках. И на здании сельсовета развеваются два флага.

Местные жители говорят, что украинцы хорошо дружат с венграми. Венгры поддерживают школы, финансируют семейную медицину. И зарабатывать местные предпочитают в соседней стране. Говорят – дома не хватает работы. Но домом считают Украины.

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Чужой гимн на Закарпатье – не единственный повод для очередного недоразумения между официальным Киевом и Будапештом. Как, например, запрет на въезд венгерскому дипломату за агитацию в день местных выборов в Украине или обыски, которые СБУ провела в благотворительном фонде, который якобы имеет отношение к закарпатским венграм.

Олег Саакян, политолог, объясняет:

"Отношения между Венгрией и Украиной в данный момент находятся в состоянии напряжения. Это соседские отношения. Но добрососедскими сложно назвать. Действительно, у Венгрии такие же отношения и проблемы с Польшей, Румынией, Словакией".

Похолодание в отношениях между Киевом и Будапештом возникло три года назад – после принятия закона об образовании. Документ, в тому числе, предусматривает обучение только на государственном языке. Именно в этом Венгрия усматривает нарушение прав меньшинств. Если изменить закон – можно все уладить – уверяет в эксклюзивном интервью "Сегодня" посол Венгрии в Украине.

Иштван Ийдярто, чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине, говорит:

"Мы до сих пор придаем большое значение этому вопросу и ждем решения украинской стороны. Без новых прав или сверхполномочий закарпатским венграм, мы ждем по крайней мере восстановления тех прав, которые существовали на протяжении десятилетий в Украине. И если говорить о решении вопроса на уровне местного населения – это легко. Больше усилий нужно в политической плоскости".

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Но Украина не будет менять языковой закон, который соответствует всем рекомендациям Венецианской комиссии. Этот вопрос исчерпан, уверяет министр иностранных дел. Дмитрий Кулеба убежден, что отношения с Будапештом обязательно наладятся после "тихой" работы дипломатов.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, говорит:

"Без заголовков, без интервью, без эмоциональных каких-то срывов стороны должны сближать позиции на основе двух принципов – уважения к национальным интересам и национального законодательства каждой из стран, и второе – невмешательство во внутренние дела друг друга. Квинтэссенцией этого процесса должна стать, безусловно, встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Виктором Орбаном".

Когда может произойти эта встреча, пока неизвестно. Сейчас стороны держат паузу. Несмотря на непростые отношения двух стран министры иностранных дел имеют хорошие отношения – в тому числе, как Дмитрий Кулеба и Петер Сиярто недавно обсуждали футбольный матч.

Напомним, Кулеба, комментируя скандал с гимном Венгрии на Закарпатье, заявил: "Никто не может быть выше закона".

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