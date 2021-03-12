Захарова нервно ответила на слова Кравчука о "зеркальном ответе ВСУ"

В МИД РФ назвали причину, почему не удается договориться о мире на Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перекрутила слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о зеркальном ответе ВСУ на обстрелы, назвав это "попыткой эскалации и силовым сценарием".

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Об этом она сказала на брифинге.

Отметим, что Кравчук говорил о переброске дополнительных оккупационных войск на передовую и что украинские военные будут открывать ответный огонь. Но в Москве по-своему видят ситуацию.

"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать на Донбассе силовой сценарий", – сказала Захарова.

При этом в МИД РФ призвали Киев "не выдумывать новые договоренности и документы" по урегулированию на Донбассе и настаивают на выполнении Минских соглашений на условиях Москвы.

Также она снова попыталась опровергнуть причастность России к войне на Донбассе и назвала причину, почему не получается урегулировать конфликт.

"В Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому Комплексу мер … Отказ (Украины) договариваться с Донбассом (боевиками), собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе", – добавила Захарова.

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Как сообщали новости "Сегодня", Франция и Германия представили новый мирный план по Донбассу, такая себе дорожная карта по выполнению договоренностей, который одобрен Киевом. Также в Украине назвали три варианта для России по этому плану.

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