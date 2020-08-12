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  1. Новости политики

Задержание украинских журналистов в Минске: реакция МИД

12 августа, 21:29

Елена Вус Елена Вус

Их местонахождение и условия содержания устанавливаются

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов и волонтеров в столице Беларуси Минске. Отмечается, что их местонахождение и условия содержания устанавливаются.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД в Twitter.

"12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины – Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры относительно установления места и условий содержания задержанных украинцев. Подробная информация будет предоставлена дополнительно", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что несмотря на указание министра внутренних дел Беларуси подчиненным не трогать журналистов , в Минске силовики жестко задержали украинских работников пера Константина Реутского и Евгения Васильева, снимавших арест сотрудниками ГАИ мужчины, переходившего дорогу.

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Напомним, во время протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, фотокорреспондента агентства Associated Press.

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А накануне выборов президента были задержаны силовиками и депортированы из Беларуси украинские журналисты Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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