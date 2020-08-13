Задержанных в Беларуси украинцев стало больше: что о них известно

Посольство требует от МИД Беларуси объяснить, за что задержали и где содержат граждан Украины

После задержания в Беларуси украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева стало известно о задержании в этой стране еще одной гражданки Украины

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Как сообщил на брифинге 13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, речь идет об Оксане Алешиной. Местонахождение всех троих пока что неизвестно.

"Украинский консул посетил два крупнейших центра временного содержания лиц в Минске (на Окрестина и в Жодино – ред.), но никакой информации о возможном пребывании там упомянутых граждан Украины получить не удалось. Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан", – отметил Кулеба.

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В связи с этим посольство Украины подало в МИД Беларуси две дипломатические ноты с требованиями предоставить информацию о местонахождении и причинах задержания украинцев и предоставить им встречу с консулом.

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Кулеба подчеркнул, что, согласно международным нормам, право встречи с консулом своей страны закреплено за каждым задержанным за границей гражданином. Министр также выразил надежду на конструктивную позицию белорусских властей насчет диалога по этому поводу.

Напомним, что на данный момент известно, что Реуцкому и Васильеву может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы за нарушение п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси ("Массовые беспорядки").

Кулеба отметил, что у них дома прошли обыски – у Реуцкого изъяли ноутбук, а у Васильева – паспорт.

Напомним, антиправительственные акции в Беларуси начались после объявления результатов выборов 9 августа, которые оппозиция отказалась признавать. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Официально подтверждена гибель одного участника протестов. Еще один человек скончался уже после госпитализации.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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