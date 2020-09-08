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"Задержание" белорусских оппозиционеров в Украине: в ГПСУ прояснили ситуацию

8 сентября, 11:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские пограничники опровергли заявление своих белорусских коллег

Украинские пограничники не задерживали белорусских оппозиционеров при въезде в Украину – они спокойно проходили паспортный контроль.

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Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Я не подтверждаю эту информацию (о задержании Антона Родненкова и Ивана Кравцова. – Ред.). Они проходят меры пограничного контроля согласно украинскому законодательству", – сказал представитель украинского погранведомства.

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Напомним, в Минске около 10 часов утра в понедельник, 7 сентября, возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов Координационного совета – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение также было неизвестно.

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Сегодня же стало известно, что все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси и ее задержали – она порвала свой паспорт. А вот Кравцов и Родненков попали на территорию Украины. В свою очередь в белорусском погранведомстве заявили, что якобы двоих оппозиционеров задержали уже украинские пограничники.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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