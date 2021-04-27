Зачем Зеленский предложил Путину встретиться: в Офисе президента дали ответ

Президент Владимир Зеленский предложил встречу российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Без прямых переговоров на высшем уровне этого достичь не удастся.

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Об этом сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Кремль фактически принял предложение Зеленского, а реальные темы переговоров наверняка будут непосредственно согласованы в консультациях между администрациями президентов.

"Владимир Зеленский полагает, что прямой межпрезидентский диалог – это важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение. Потому что война – это война. Это трагедии конкретных людей. Исходя из этого, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, чем сейчас обставляется этот факт, является технической стороной", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что остановить войну без переговоров с Россией невозможно.

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Как сообщали новости "Сегодня", сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, на что Путин ответил приглашением в Москву. При этом Кремль настаивает, чтобы Киев сначала провел переговоры с боевиками, на что президент Украины уже ответил категорическим отказом. Также в РФ объяснили, что их не устраивает в возможных переговорах с Зеленским.

Видео: Сегодня

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