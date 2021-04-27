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Зачем Зеленский предложил Путину встретиться: в Офисе президента дали ответ

27 апреля, 18:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Подоляк уверен, что Кремль фактически принял предложение Зеленского о встрече

Президент Владимир Зеленский предложил встречу российскому лидеру Владимиру Путину для того, чтобы ускорить процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Без прямых переговоров на высшем уровне этого достичь не удастся.

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Об этом сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Кремль фактически принял предложение Зеленского, а реальные темы переговоров наверняка будут непосредственно согласованы в консультациях между администрациями президентов.

"Владимир Зеленский полагает, что прямой межпрезидентский диалог – это важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение. Потому что война – это война. Это трагедии конкретных людей. Исходя из этого, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, чем сейчас обставляется этот факт, является технической стороной", – сказал Подоляк.

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Он подчеркнул, что остановить войну без переговоров с Россией невозможно.

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Как сообщали новости "Сегодня", сначала Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, на что Путин ответил приглашением в Москву. При этом Кремль настаивает, чтобы Киев сначала провел переговоры с боевиками, на что президент Украины уже ответил категорическим отказом. Также в РФ объяснили, что их не устраивает в возможных переговорах с Зеленским.

Видео: Сегодня

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встреча Владимир Зеленский Владимир Путин Михаил Подоляк
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