За крупным бизнесом стоит ФСБ: чем опасно укрепление России в Беларуси

Если в ближайшие месяцы в белорусскую экономику начнется массовый заход российского капитала и произойдет переход бизнеса под контроль России, Украине придется анализировать каждый крупный контракт с Беларусью и смотреть, не появились ли дополнительные риски в военно-торговом секторе, где у Киева и Минска имеется высокое взаимодействие.

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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью BBC News Україна.

По его словам, нужно смотреть конкретные случаи – если крупные гиганты и конкретные контракты переходят под контроль россиян (а где российский бизнес, там и ФСБ), надо будет садиться и высчитывать риски.

"Мне очень обидно наблюдать укрепление позиций России в Беларуси, свидетелями которого мы все являемся. Как министр иностранных дел, я понимаю простые вещи – укрепление позиций России в Беларуси – это риск для национальной безопасности Украины", – добавил Кулеба.

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Ранее глава МИД заявил, что Украина не будет вводить эмбарго против Беларуси, чтобы не ухудшать ее положение.

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Напомним, экономический обозреватель Алексей Кущ рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что Украине лучше воздержаться от экономических санкций против Беларуси, чтобы самой не потерять десятки миллиардов долларов.

А тем временем, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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