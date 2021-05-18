За два года долг Украины вырос на три оборонных бюджета – Яценюк

Политик подчеркнул, что правительства Зеленского "еще ехали на той макроэкономической базе", которая была создана властью послемайдановского периода

/ Фото: Pixabay

Инициатива властей о повышении налогов непродуманна и вредоносна для украинской экономики. При этом за последние два года долг Украины увеличился на три оборонных бюджета.

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Об этом заявил бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Украина 24".

"Если вы считаете, что есть где-то какие-то секторы, где требуются изменения налогового законодательства, позовите, пожалуйста, компании, которые зарабатывают деньги, платят в бюджет, и вы именно из этого бюджета все финансируете. Сядьте с ними, проведите диалог, и в рамках диалога определитесь о справедливой налоговой системе", – отметил он.

Политик подчеркнул, что Кабмины Зеленского "еще ехали на той макроэкономической базе", которая была создана правительствами послемайдановского периода.

"Я взял экономику страны, в которой было 73 млрд долларов долгов. Когда я ушел, оставил 67 млрд. То есть, за всю историю украинской независимости мое правительство был единственным, которое уменьшило внешнюю задолженность. Мы пришли, было 108 тыс. грн – я ушел, оставил 90 млрд на счетах. И поэтому можно сказать, что правительства Зеленского, они еще ехали на той макроэкономической базе, которая была создана", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

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Сегодняшняя же власть, отметил Яценюк, накопила за два года уже 12 млрд долларов внешних долгов. Эта сумма равнозначна почти трем оборонным бюджетам государства.

"Ну вы же как-то балансируйте. Вы дайте возможность экономике развиваться для того, чтобы она сама больше платила налогов, чтобы росла экономика, чтобы наполнять бюджет", – сказал он.

Экс-премьер также отметил, что без настоящих реформ в стране не произойдет экономическое чудо, на которое так надеялась Украина с избранием Зеленского.

"Я понимаю, пиар, хочется иметь рейтинги. Ну только рейтинги за счет средств налогоплательщиков – это слишком дорогое удовольствие. Кто эти миллиарды отдавать потом будет?.. Без настоящих реформ в стране, не имитации, не шоу, не видео, а реальных изменений, фундаментальных изменений Украина не вырвется из этого", – резюмировал политик.

Как сообщалось ранее, Украина ежегодно теряет из-за коррупции от 500 до 950 млрд гривен. При этом, как свидетельствуют результаты исследования Института будущего, каждый второй гражданин страны считает, что именно коррупция не дает ему жить лучше.