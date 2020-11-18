Юрист, депутат, директор "Борисполя": кто такой новый глава таможни Рябикин

Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин назначен на должность председателя Государственной таможенной службы Украины.

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Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 18 ноября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Отмечается, что контракт с Рябикиным подписан на период карантина.

Таким образом, очевидно, он не займет место в Киевском городском совете, в который он прошел по списку партии "УДАР" Виталия Кличка, где он занимал 16-ю позицию.

Рябикин станет пятым главой таможни за полгода.

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По образованию он юрист-международник – учился в КНУ им. Шевченко. Начинал свою карьеру по специальности в компании Юрвнешсервис, а также работал в Киевской городской коллегии адвокатов и компании "Василь Кисиль и партнеры".

На госслужбу попал в 2000 году, став народным депутатом III созыва Рады, в 2002 году он переизбрался (оба раза беспартийный).

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В 2005 году Рябикин стал замминистра транспорта и связи Украины (уволен в 2006-м).

В 2008 году он снова попал в Раду, но уже от УДАРа, однако в 2009-м назначен украинским послом в Дании (оставил должность в 2010-м).

В 2014-2015 годах чиновник был заместителем главы Киевгорадминистрации, а с 2017-го руководит международным аэропортом "Борисполь".

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Напомним, бывший руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов был уволен со своей должности в апреле.

О том, что Рябикин станет новым главой таможни, в октябре заявлял народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

Также смотрите видеосюжет о реформе таможенной службы:

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