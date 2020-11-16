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ЮНЕСКО – 75 лет. Зеленский поздравил организацию с юбилеем (видео)

16 ноября, 20:05

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент рассказал, за что украинцы ценят "культурную организацию" ООН

Находясь на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, президент Владимир Зеленский продолжает активно исполнять свои обязанности – он поздравил ЮНЕСКО с 75-летием со дня учреждения организации.

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Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой Офиса президента 16 ноября.

Зеленский напомнил о том, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры создали после Второй мировой войны ради укоренения идеи защиты мира.

"Мы, украинцы, хорошо понимаем мудрость этих слов из Устава ЮНЕСКО. Мы понесли огромные потери в той войне. И сейчас защищаем нашу свободу. Мы высоко ценим и поддерживаем важную миссию ЮНЕСКО", – заверил президент.

Он напомнил об уникальной роли ЮНЕСКО для защиты мирового наследия, добавив, что Украина гордится своими объектами и местами, которые внесли в список Всемирного наследия.

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"Я надеюсь, что дальше их будет еще больше", – добавил Зеленский.

Он также заверил, что Украина готова совместно с другими странами-участницами активно работать для поиска адекватных ответов на сложные вызовы.

"Нет сомнений, мы все нуждаемся в ЮНЕСКО – эффективной и открытой миру организации", – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что Украина решила "запатентовать права" на борщ и культуру его приготовления в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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культура ООН юбилей ЮНЕСКО Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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