Юлию Кузьменко отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов одной из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета – кардиохирурга Юлии Кузьменко ("Лисы") на содержание ее под стражей и отменил постановление Печерского райсуда Киева, которым ей продлили арест до 13 сентября.

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Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

Следствие подозревает в причастности к подрыву автомобиля медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

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Больше о деле читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Убийство Павла Шеремета: что депутаты думают о расследовании"

В начале июля 2020 года Нацполиция заявила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

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Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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