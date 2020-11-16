Юлия Тимошенко сменила имидж: фото новой прически

Тимошенко сменила не только прическу, но и очки

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сменила свой привычный образ с длинными волосами и завила себе кудри. С таким имиджем она сегодня пришла в Верховную Раду на заседание Согласительного совета.

Реклама

Последнее время мы привыкли видеть Тимошенко с идеально выровненными волосами и аккуратной укладкой. Вот, например, еще в пятницу на программе "Свобода слова Савика Шустера" она выглядела так:

А сегодня она пришла в Раду и удивила коллег новой прической и очками – теперь Тимошенко с кудрями:

В тренде Это нельзя игнорировать: в Кабмине отреагировали на карантинный бунт мэров

Реклама

Пользователи сети с восторгом восприняли ее новый образ: "Красиво", "Красотка", "Бабушка выглядит превосходно, 30-летние выглядят хуже", "Ооо, а это уже примета, если ЮВ поменяла прическу – что-то будет...".

Напомним, что за время ее политической карьеры образ менялся несколько раз. Сайт "Сегодня" уже показывал ТОП-5 самых ярких перевоплощений Тимошенко. Так, свою политическую карьеру Юлия Тимошенко начинала в конце 90-х годов с самой обычной прически – распущенных полудлинных волос, не меняя свой натуральный цвет. Позже появилась ее знаменитая коса. А последнее время были просто выпрямленные длинные волосы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама