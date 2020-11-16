Юлия Тимошенко сменила имидж: фото новой прически

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сменила свой привычный образ с длинными волосами и завила себе кудри. С таким имиджем она сегодня пришла в Верховную Раду на заседание Согласительного совета.
Последнее время мы привыкли видеть Тимошенко с идеально выровненными волосами и аккуратной укладкой. Вот, например, еще в пятницу на программе "Свобода слова Савика Шустера" она выглядела так:
А сегодня она пришла в Раду и удивила коллег новой прической и очками – теперь Тимошенко с кудрями:
Пользователи сети с восторгом восприняли ее новый образ: "Красиво", "Красотка", "Бабушка выглядит превосходно, 30-летние выглядят хуже", "Ооо, а это уже примета, если ЮВ поменяла прическу – что-то будет...".
Напомним, что за время ее политической карьеры образ менялся несколько раз. Сайт "Сегодня" уже показывал ТОП-5 самых ярких перевоплощений Тимошенко. Так, свою политическую карьеру Юлия Тимошенко начинала в конце 90-х годов с самой обычной прически – распущенных полудлинных волос, не меняя свой натуральный цвет. Позже появилась ее знаменитая коса. А последнее время были просто выпрямленные длинные волосы.
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